Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit eines Hausbesitzers

Ennepetal (ots)

Am 16.05. nutzten Einbrecher ihre Chance, als ein Hausbesitzer an der Straße zum Hellweg nur für kurze Zeit sein Haus verließ. Zwischen 08 und 10 Uhr schlugen sie ein Loch in die Scheibe des Küchenfensters und öffneten es. In dem Haus durchsuchten sie die Räume und stahlen eine Kamera, ein Mobiltelefon, einen Laptop und Münzgeld. Der oder die Täter verließen das Haus schließlich über die Terrasse.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell