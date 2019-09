Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hademstorf: Kiosk aufgebrochen; Benefeld: Zäune beschädigt.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.09.2019 Nr. 1

09.09./Kiosk aufgebrochen

Hademstorf: Einbrecher drangen in der Nacht zu Montag in den Verkaufsraum eines Kiosk in der Hannoverschen Straße in Hademstorf ein. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Schwarmstedt unter 05071/511490.

08.09./ Zäune beschädigt

Benefeld: Auf dem Schulgelände einer Schule in der Cordinger Straße in Benefeld wurden in dem Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr, zu Sonntag, 16:30 Uhr, mehrere Zaunelemente, Zauntore und ein Fenster durch Unbekannte beschädigt. Der dabei angerichtete Schaden beträgt 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Bomlitz unter 05191/47545.

