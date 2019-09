POL-HK: Bad Fallingbostel: Dieb nach Fahndung festgenommen; Munster: Ausgedienter Panzer mit Farbe beschmiert

Polizeiinspektion Heidekreis

04.09 / Dieb nach Fahndung festgenommen

Bad Fallingbostel: Ein 20jähriger Mann aus Bad Fallingbostel ist von der Polizei am Mittwoch nach einem Diebstahl im Rahmen einer Sofortfahndung festgenommen worden. Ein Fluchtversuch konnte nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Der junge Mann hatte gegen 14.50 Uhr am Hartemer Weg die Gelegenheit genutzt und aus einem Fahrzeug ein Mobiltelefon und 140 Euro Bargeld entwendet. Das Telefon hatte er bei der Festnahme bei sich, das Geld lag in unmittelbarer Nähe des Ortes, an dem die Polizeibeamten ihn entdeckt hatten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter wieder nach Hause entlassen.

04.09 / Ausgedienter Panzer mit Farbe beschmiert

Munster: In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 21.30 Uhr und 07.15 Uhr beschmierten Unbekannte einen vor dem Panzermuseum in Munster ausgestellten, entmilitarisierten Panzer mit roter Farbe. Dazu nutzten sie Farbbeutel beziehungsweise Farbeimer. Außerdem sprühten sie den Schriftzug "Krieg dem Krieg" und das Symbol "Hammer und Sichel" mit schwarzer Farbe auf. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

