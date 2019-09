Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 7

Bad Fallingbostel: Sekundenschlaf: Lkw fährt in Absicherungswagen

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.09.2019 Nr. 2

03.09 / Sekundenschlaf: Lkw fährt in Absicherungswagen

A 7 / Bad Fallingbostel: Sekundenschlaf des 39jährigen Fahrers eines Sattelzugs führte in der Nacht zu Dienstag auf der A 7, Richtung Hamburg, in der Gemarkung Bad Fallingbostel zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten und hohem Sachschaden. Der Sattelzug fuhr auf einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Absicherungswagen der Autobahnmeisterei auf. Auf dieses Fahrzeug wurde bereits im Vorwege durch weitere Absicherungsfahrzeuge aufmerksam gemacht. Der Verursacher verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur Kontrolle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell