POL-HK: Soltau: Motorradfahrer stirb an der Unfallstelle

Heidekreis

Soltau, Gemarkung Harber, 01.09.2019, 10:35 Uhr Motorradfahrer verstirbt an der Unfallstelle

Ein 43 J. Kradfahrer aus Eschede überholt mit seinem Krad in einer un-übersichtlichen Rechtskurve auf der K 54 von der Anschlußstelle Soltau Ost kommend in Richtung Kreisel in Harber trotz Überholverbots mit nicht angepaßter Geschwindigkeit den Zeugen in seinem Pkw. Dabei verliert der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit dem entgegenkommenden PKW aus Müden. Der Kradfahrer verstirbt an der Unfallstelle noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Die Füh-rerin des PKW aus Müden sowie ihr 2 j. Sohn werden leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 20 000 Euro.

