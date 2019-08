Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Leiter des Polizeikommissariats Walsrode in den Ruhestand verabschiedet

Walsrode: Mit Ablauf des Monats August verlässt der Erste Polizeihauptkommissar Helmut Broocks-Kregel nach fast 47 Jahren den aktiven Dienst der Polizei. Der Leiter des Kommissariats in Walsrode wurde am Freitag feierlich von Polizeidirektor Stefan Sengel in den Ruhestand verabschiedet. Vier Jahre leitete er die Geschicke in der Heidestadt. Nun bereitet sich "BK", wie er auch in Kollegenkreisen genannt wird, auf die Zeit nach der Polizei vor. Urlaub steht nun zu allererst auf der Agenda, in dem er sich an das "neue Leben" gewöhnen und dabei Deutschland und die Welt erkunden möchte. Außerdem wolle er seine Hobbys, wie Haus und Garten, die Jagd, das Radfahren in der Fahrradgruppe "Heidebären" und den Fitnesssport intensivieren. 1972 startete Broocks-Kregel sein Polizeileben in Hamburg und wechselte nach vier Jahren in den Heidekreis nach Niedersachsen. Schnell übernahm er Führungsaufgaben, war Dienstabteilungsleiter sowohl in Soltau als auch bei der Autobahn. 1996 stieg er zum Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Soltau auf und blieb dem Heidekreis fast immer treu. Vier Jahre führte ihn sein Weg in den Bereich Rotenburg, wo er die Autobahnpolizei leitete, bis er 2004 diesen Posten in Bad Fallingbostel übernahm. 2006 wechselte er nach Munster und leitete das dortige Kommissariat rund neun Jahre, bis er schließlich 2015 die Leitung in Walsrode übernahm. Broocks-Kregel wuchs in der Landwirtschaft im Heideort Grauen auf und sollte - wenn es nach den Eltern gegangen wäre - eine Banklehre machen. Da er sich einen reinen Bürojob für sich nicht vorstellen konnte, bewarb er sich bei der Polizei. Ob er das in dieser Form nochmals so tun würde, "müsste zumindest wohl überlegt sein", so der zukünftige Pensionär. Als prägend bezeichnet er neben den vielen Erlebnissen im allgemeinen Dienst seine Zeit in der Abteilung Dora. 15 Jahre führte er verantwortlich eine Hundertschaft und war unter anderem bei Einsätzen in Gorleben und den Chaostagen in Hannover dabei. Die Umstellungsphase, nun nicht mehr im Kollegenkreis zu sein, bezeichnet er als spannend und verweist auf einen afrikanischen Satz, der sinngemäß lautet: Die Deutschen haben die Uhr, wir Afrikaner die Zeit. Die Polizei war bisher "BKs Uhr" - nun nimmt er sich die Zeit...

