Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Daun (ots)

Am Sonntag, dem 11.08.2019, wurde in der Zeit von 18.00 bis 19.05 Uhr, ein in der Leopoldstraße, Parkplatz hinter der Verbandsgemeindeverwaltung, abgestellter Mercedes Sprinter auf der Fahrerseite durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise an die Polizei Daun: 06592/96260

