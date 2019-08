Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flügelschargrubber entwendet

Leimbach (ots)

Am Morgen des Sonntag, 11.08.2019, bemerkte ein Landwirt in der Hüttener Straße in Leimbach Schleifspuren über seinen Hof. Bei der Kontrolle einer Halle, von der die Spuren ausgingen, stellte er fest, dass das Tor der Halle aufgebrochen worden war und ein 4 Meter breiter Rolmako Flügelschargrubber U 346, im Wert von 12.000 Euro, entwendet worden war.

Der Landwirt konnte die Schleifspuren des Grubbers bis zur Dorfstraße in Leimbach verfolgen, wo durch den breiten Grubber einen Mauer beschädigt worden ist. Wahrscheinlich war der Traktor, der den Grubber zunächst entwendet hat, zu schwach um den Grubber richtig angehoben zu bekommen. Am späten Samstagabend hat dann ein größerer Traktor den Grubber in Richtung Neuerburg abtransportiert. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel. 06561-96850.

