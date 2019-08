Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Weidezaungerät entwendet

Eisenach (ots)

Am Dienstag, 06.08.2019, wurden freilaufende Rinder in der Gemarkung Eisenach, oberhalb des Friedhofs, gemeldet. Nachdem der Eigentümer die Rinder wieder zurück in ihre Wiese geführt hatte stellte er fest, das ein batteriebetriebenes Weidezaungerät entwendet worden war und der Zaun um den ehemaligen Standort des Gerätes niedergetreten war. Den Diebstahl zeigte der Geschädigte am Freitagabend, 09.08.2019, an. Bei dem entwendeten Gerät handelt es sich um ein Gerät der Marke "aidar", Typ BE 300. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

