POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Erden

Nach den bisherigen Feststellungen drangen unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen im Zeitraum zw. 04:30 und 10:00 Uhr durch Aufhebeln eines Seitenfensters in ein freistehendes Wohnhaus in der Ortsrandlage von Erden ein. Die Hausbesitzerin war urlaubsgedingt abwesend. Hier durchsuchten sie das Gebäude und verwüsteten alle Zimmer auf der Suche nach Stehlgut. Es wurden neben Schmuck und Bargeld, auch Elektronikartikel und der am Objekt abgestellte blaue VW Polo gestohlen, der vermutlich mit dem entwendeten Originalschlüssel geführt wird. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Eurobereich liegen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bernkastel-Kues, bzw. die Kriminaldirektion Trier

