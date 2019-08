Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl aus Privathaus in Erden

Erden (ots)

In der Zeit vom Samstag, den 10.08.2019, 17:00 Uhr, bis Sonntag, den 11.08.2019, 13:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Erden. Die unbekannten Täter hebelten ein Seitenfenster auf und gelangten so ins Hausinnere. Sie entwendeten unter anderem wertvolle Münzen, Schmuck, sowie einen Fernseher und eine Stereoanlage. Darüber hinaus entwendeten sie mittels eines zuvor gestohlenen Originalschlüssel einen PKW, VW Polo, Farbe blau, mit dem amtlichen Kennzeichen WIL-IE 700.

