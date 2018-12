POL-PPTR: Einbruchsprävention in der Region

Region Saarburg (ots) - Polizeibeamte werden am kommenden Montag in den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg unterwegs sein und zum Thema Einbruchschutz beraten. Bis zum Nachmittag werden die Beamten in Wincheringen, Kirf, Oberleucken, Palzem, Helfant und Nittel den Kontakt zu Bürgerinnen und Bürger suchen, um sie über die präventiven Möglichkeiten des Einbruchschutzes zu informieren. Dabei werden die Beamten durch die Straßen gehen und die Menschen ansprechen. Dabei werden auch gezielt Schwachstellen an den eigenen Häusern und Wohnungen aufgezeigt. Die Beamten werden von Einbruchschutzexperten des Zentrums polizeiliche Prävention des Polizeipräsidiums Trier begleitet, die über die kostenlosen Beratungsmöglichkeiten ihrer Dienststelle informieren.

