Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am Samstag, 10.08.2019, wurde in der Zeit von 19:15 - 19:35 Uhr ein auf dem LIDL-Parkparkplatz in Bernkastel-Kues abgestellter grauer PKW Mini Countryman an der hinteren linken Ecke beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Unabhängige Zeugen haben einen weißen Fiat 500, Cabrio, entweder TR oder WIL - Zulassung in der Nähe des beschädigten PKW Rangieren sehen. Dieser könnte möglicherweise mit der Beschädigung im Zusammenhang stehen. Die Polizei in Bernkastel-Kues bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.. 06531/9527-0.

