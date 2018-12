POL-GÖ: (666/2018) Einbruch in Schulgarage in Dransfeld - Motorsense und Laubgebläse gestohlen

Göttingen (ots) - Dransfeld (Landkreis Göttingen), Hoher-Hagen-Straße in der Zeit zwischen Freitag, 7. Dezember 2018, 16.30 Uhr und Montag, 10. Dezember 2018, 09.00 Uhr

DRANSFELD (jan) - Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende (07.-10.12.18) auf dem Gelände einer Grundschule in der Hoher-Hagen-Straße in Dransfeld (Landkreis Göttingen) eine Garage auf. Aus dem Abstellraum wurden eine Motorsense und ein Laubgebläse gestohlen. Insgesamt entstand nach Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hann Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Christian Janzen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell