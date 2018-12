POL-GÖ: (665/2018) Fenster aufgebrochen und eingestiegen - Einbrecher stehlen Schmuck und Elektronikartikel aus Haus im Königsstieg

Göttingen (ots) - Göttingen, Königsstieg Samstag, 8. Dezember 2018, zwischen 17.30 und 18.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Über ein Fenster sind Einbrecher am frühen Samstagabend (08.12.18) in der Zeit zwischen 17.30 und 18.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Göttinger Königsstieg eingedrungen. Im Innern durchwühlten die Täter anschließend nahezu alle Zimmer und Behältnisse.

Nach ersten vorliegenden Informationen wurden diverse Elektronikgeräte, darunter ein IPad und ein Fernsehgerät, sowie Schmuck gestohlen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell