POL-GÖ: (664/2018) Einbruch in Einfamilienhaus in Rauschenwasser - Diebe kamen durch die Terrassentür

Göttingen (ots) - Bovenden, Ortsteil Rauschenwasser, Mühlenbergring Samstag, 8. Dezember 2018, zwischen 17.00 und 20.00 Uhr

BOVENDEN (jk) - In Rauschenwasser (Landkreis Göttingen) sind Unbekannte am vergangenen Samstag (08.12.18) durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben anschließend sämtliche Behältnisse durchsucht. Die Tat ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen am frühen Abend in der Zeit zwischen 17.00 und 20.00 Uhr. Die Einbrecher entkamen anschließend u. a. mit Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

