Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 47-jähriger Mann aus Manderscheid vermisst

Manderscheid (ots)

Seit Samstag, später Nachmittag wird ein 47-jähriger Mann aus Manderscheid vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich der Mann höchstwahrscheinlich in einer hilflosen Lage befindet. Letztmalig wurde der Mann gegen 17.30 h in Niedermanderscheid im Bereich der Burgen gesehen. Der Mann ist ca. 176 cm groß, schlank und ca. 70 Kg schwer, dunkelblonde, kurze Haare. Der Mann trug eine blaue Jeanshose, ein schwarzes Pullover mit einem abgebildeten Tierkopf, vermutlich Wolf und führte einen Rucksack mit. Hinweise bitte an die Polizei Wittlich, Tel. 06571/926-0.

