Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Verletzten

mehreren Körperverletzungen

Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten

Prüm (ots)

Am Freitag, 10.08.2019, 23:45 Uhr, ereignete sich in Hallschlag, an der Kreuzung Lindenstraße / Trierer Straße, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der Fahrer eines PKW Dacia missachtete hierbei die Vorfahrt des auf der Trierer Straße fahrenden PKW Audi. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Audi verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Unfallort kam es im weiteren Verlauf zu insgesamt vier Körperverletzungen durch den alkoholisierten Fahrer des PKW Dacia. Zunächst schlug dieser dem Fahrer des PKW Audi in das Gesicht. An der Unfallstelle hielt ein zufällig vorbeikommender Ersthelfer, welchem mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Zwei weitere Ersthelfer, welche wenig später am Unfallort eintrafen, wurden ebenfalls von dem Unfallbeteiligten geschlagen. Zwei der Ersthelfer mussten aufgrund der erlittenen Verletzungen durch die Schläge mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten von dem Mann beleidigt. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,96 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzung und Beleidigung wurden gegen den Mann eingeleitet.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per Email (pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.

