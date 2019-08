Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall

zwei Personen leicht verletzt

Straelen (ots)

Am Freitag, 02.08.2019 gegen 15:05 Uhr befährt ein 63Jähriger aus Geldern mit seinem PKW Opel die Kevelaerer Straße (L 361) aus Richtung Kevelaer in Richtung Straelen. Als er nach links in die Steinstraße (K 34) abbiegt, kommt es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW Opel eines 37Jährigen aus Weeze. Dieser wird ebenso wie sein 28jähriger Beifahrer aus Weeze leicht verletzt. Beide werden mit Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entsteht hoher Sachschaden. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind, werden sie durch hinzugerufene Abschleppdienste geborgen.

