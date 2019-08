Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Werkstatt

Kerken-Aldekerk (ots)

In der Zeit von Freitag, 01.08.2019, 21:30 Uhr, bis Samstag, 02.08.2019, 13:45 Uhr, drangen Unbekannte in eine Werkstatt an der Stendener Straße ein. Hierzu gelangten sie über den Hörneweg an das Objekt und schlugen eine Fensterscheibe ein. Sie entwendeten Elektro- und sonstiges Werkzeug. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Geldern, Tel.: 02831/1250, zu wenden.

