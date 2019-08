Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Seniorenheim

Fünf Smartphones entwendet

Emmerich (ots)

Am Freitagmorgen (02. August 2019) in der Zeit zwischen 01:00 und 05:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zugang zum Dienstzimmer eines Seniorenheims an der Straße Willikensoord. Sie entwendeten fünf Smartphones. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell