Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Drei Rollerfahrer umkreisen und beleidigen Radfahrerin

Emmerich-Elten (ots)

Am Montag (29. Juli 2019) gegen 20:15 Uhr war eine 77-Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg an der Eltener Straße in Richtung Elten unterwegs. Auf Höhe der Campingplätze kamen ihr drei Rollerfahrer entgegen. Laut den Angaben der 77-Jährigen fuhren die drei in Schlangenlinien auf sie zu, ohne ihr auszuweichen. Einer der Rollerfahrer kam ihr dabei so nahe, dass sie in den Graben neben dem Radweg stürzte. Sie blieb zwar unverletzt, doch die Rollerfahrer setzten ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die 77-Jährige fuhr daraufhin auch weiter. Am Dienstag (30. Juli 2019) gegen 19:45 Uhr war die 77-Jährige wieder an gleicher Stelle unterwegs, als ihr dieselben Rollerfahrer entgegenkamen und sich wie am Vortag verhielten. Die Dame hielt dieses Mal und sprach die Jugendlichen an. Daraufhin wendeten die Rollerfahrer, umkreisten die 77-Jährige und beleidigten sie. Ein passierender Autofahrer sah die Situation und wendete, in der Zeit flüchteten die drei jedoch. Die 77-Jährige beschreibt die Rollerfahrer wie folgt: Alle drei waren männlich und fuhren schwarze Roller. Zwei trugen einen schwarzen Helm, einer der Jugendlichen hatte einen schwarz/weißen Helm.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell