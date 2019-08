Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unbekannter Autofahrer beschädigt schwarzen Dodge durch "driften"

Rees-Empel (ots)

Am Donnerstag (01. August 2019) in der Zeit zwischen 07:00 und 18:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Dodge Challenger, der auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof in Empel abgestellt war. Als der Besitzer des Dodge zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen durch Steinschläge an der Fahrerseite fest. In der Nähe zu seinem Wagen waren Driftspuren im Schotter zu erkennen.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

