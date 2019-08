Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus PKW

Werkzeugmaschinen entwendet

Kleve-Reichswalde (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 21:30 Uhr, und Freitag (02. August 2019), 05:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine der Heckscheiben eines silberfarbenen VW Caddys ein, der vor einem Haus am Köhlerweg abgestellt war. Sie entwendeten einen Akkuschrauber und einen Bohrhammer samt Werkzeugkoffer aus dem Fahrzeug. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

