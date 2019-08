Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Kleve (ots)

Unbekannte Täter drangen am Samstag, 02.08.2019, gegen 17:00 Uhr, in ein leerstehendes Einfamilienhaus auf der Straße In den Galleien ein. Sie zerschlugen hierzu ein auf der Rückseite befindliches Fenster und hebelten die Terrassentür auf. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugenschaftliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040.

