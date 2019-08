Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Geldbörse aus Rucksack gestohlen; Schwarmstedt: Einbrecher scheitern an Tresor; Bockel: Fahrer eines Transporters unter Alkoholeinfluss

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.08.2019 Nr. 1

29.08 / Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Soltau: Am Donnerstag, zwischen 15.00 und 16.15 Uhr entwendeten Unbekannte während des Einkaufs bei Rewe in Soltau die Geldbörse eines 79jährigen Mannes. Sie befand sich in einem verschlossenen Rucksack, der wiederum an einem elektrischen Rollstuhl hing. Der Schaden wird auf rund 60 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

29.08 / Einbrecher scheitern an Tresor

Schwarmstedt: In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Geschäft an der Straße Mönkeberg in Schwarmstedt. Im Gebäudeinneren versuchten sie vergeblich einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Ohne Diebesgut verließen sie den Tatort. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

29.08 / Fahrer eines Transporters unter Alkoholeinfluss

Bockel: Ein Zeuge meldete am Donnerstagabend, gegen 23.00 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Transporter auf der B 3. Polizeibeamte kontrollierten daraufhin Fahrer und Fahrzeug in Bockel. Der 34-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,39 Promille. Der Mann musste sich anschließend einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

29.08 / Bei Regen Kontrolle verloren

Soltau / A 7: Weil er verkehrsbedingt leicht abbremsen musste, kam ein Autofahrer aus Hannover bei regennasser Fahrbahn auf der A 7, Richtung Hannover, Gemarkung Soltau ins Schleudern. Der Pkw kollidierte dabei mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Der 42jährige Fahrzeugführer verletzte sich dabei schwer, sein 36jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht.

29.08 / Fahrradfahrer verletzt

Munster: Auf der Hans-Krüger-Straße in Munster kam am Donnerstag, gegen 11.05 Uhr ein Fahrradfahrer zu Fall. Der 59-Jähriger war einer größeren Personengruppe auf dem Geh- und Radweg auf die Straße ausgewichen und dabei mit dem Vorderrad in eine quer über die Fahrbahn verlaufende Schiene geraten. Der Mann kam über den Lenker zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung und Schürfwunden zu.

