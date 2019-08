Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Krelingen: Aufhebeln der Terrassentür scheitert; Krelingen: Zeugen nach Unfall mit Sattelzugmaschine gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.08.2019 Nr. 2

27.08 / Aufhebeln der Terrassentür scheitert

Krelingen: In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Einbrecher durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Haus in Krelingen zu gelangen. Die Tat misslang - es blieb beim Versuch. Der Schaden an der Tür wird auf rund 150 Euro geschätzt.

28.08 / Zeugen nach Unfall mit Sattelzugmaschine gesucht

Krelingen: Am Montagmorgen, gegen 10.45 Uhr kam es auf der L 191 in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Westenholz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw einem entgegenkommenden Sattelzug ausweichen musste, weil dieser über die Mittellinie fuhr. Beim Ausweichen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit der rechten Seite gegen einen Baum, konnte aber vom Fahrer auf der Straße gehalten werden. Der Verursacher fuhr weiter. Dabei soll es sich um eine weiße Zugmaschine mit gelbem Auflieger gehandelt haben. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Rethem unter 05165/588 in Verbindung zu setzen.

