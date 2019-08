Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Laptops, Rucksäcke und Taschen gestohlen; Bad Fallingbostel: Scheibe eingeschlagen; Bad Fallingbostel

A 7: Lkw-Fahrer mit 2,66 Promille

28.08 / Laptops, Rucksäcke und Taschen gestohlen

Bispingen: Aus einem Pkw Peugeot, der am Horstfeldweg in Bispingen für 15 Minuten abgestellt wurde, entwendeten Unbekannte am Mittwoch zwei Laptops und drei Rucksäcke. Um in das zu gelangen, zerstörten die Täter die Heckscheibe. Einen weiteren Laptop und drei Taschen entwendeten die Täter aus einem am gleichen Ort abgestellten Mercedes Vito. Hier brachten sie die Scheibe der rechten Schiebetür zum Platzen und gelangten auf diese Weise ins Fahrzeug. Die Taten wurden zwischen 14.40 Uhr und 14.55 Uhr begangen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bispingen unter 05194/7441 in Verbindung zu setzen.

28.08 / Scheibe eingeschlagen

Bad Fallingbostel: Am Mittwoch, zwischen 09.45 und 12.30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Pkw ein, der auf einem Firmenparkplatz am Deiler Weg abgestellt war. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der Schaden beträgt rund 200 Euro.

28.08 / Lkw-Fahrer mit 2,66 Promille

Bad Fallingbostel / A 7: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr auf der A 7 im Bereich Bad Fallingbostel den Fahrer eines Lkw. Zeugen meldeten zuvor, dass das Fahrzeug in erheblichen Schlangenlinien die Autobahn befahren würde. Der 59jährige Fahrer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,66 Promille. Ausfallerscheinungen zeigte der Mann nicht. Die Beamten stellten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren ein.

