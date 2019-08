Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gilten/Buchholz/Schwarmstedt: Autoaufbrecher auf Tour; Walsrode: Zwei Brände in Walsrode

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.08.2019 Nr. 1

26.08 / Autoaufbrecher auf Tour

Gilten/Buchholz/Schwarmstedt: Am vergangenen Wochenende öffneten Autoaufbrecher im südlichen Heidekreis in mehrere Fahrzeuge. In Gilten gelang ihnen an der Hauptstraße der Zugang zu einem Kleintransporter per sogenannten Schlossstechens. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie hochwertiges Werkzeug, wie zum Beispiel einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine. In Buchholz verschafften sie sich an der Westerholzstraße Zugang zu einem Firmenfahrzeug, indem sie die Heckscheibe einschlugen. Aus bisher nicht bekannten Gründen verließen sie den Tatort ohne Stehlgut. In Schwarmstedt gelangten Täter auf unbekannte Weise in einen Pkw, der am Mühlenweg abgestellt war. Sie entwendeten ein Portmonee, in dem sich Ausweispapiere befanden. Insgesamt wird der Schaden auf rund 8.600 Euro geschätzt.

26.06 / Zwei Brände in Walsrode

Walsrode: Auf einem Hinterhof an der Moorstraße in Walsrode geriet am Montagmorgen auf bisher unbekannte Art und Weise eine 1100-Liter-Altpapiertonne in Schwelbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Auch vor einer Eingangstür des Amtsgerichts wurde etwa zur gleichen Zeit ein Feuer festgestellt. Hier war ein Haufen Papier in Brand geraten, der mit eigenen Mitteln abgelöscht werden konnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

