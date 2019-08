Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Tatverdächtige gefasst - Fahrradeigentümer gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.08.2019 Nr. 2

22.08 / Tatverdächtige gefasst - Fahrradeigentümer gesucht

Bomlitz: Die Polizei sucht den Eigentümer eines silberfarbenen Mountainbikes, das zwei Jugendliche am Dienstag, 06.08.2019, gegen 16.00 Uhr in Bomlitz, Bereich Bürgerpark/Schulstraße mit sich führten, was ihnen aber nicht gehörte. Das Herrenrad ist in einem schlechten Allgemeinzustand. Hinweise zum Eigentümer nimmt in diesem Fall die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

