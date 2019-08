Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneeheide: Auspuffanlage abgebaut; Krelingen: Einbrecher zu laut; Bispingen: Portmonee aus Pkw gestohlen; Munster: Bier getrunken - Führerschein weg

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.08.2019 Nr. 2

19.08 / Auspuffanlage abgebaut

Schneeheide: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende die Auspuffanlage eines Pkw Audi, der in einer Grundstückseinfahrt in Schneeheide abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

19.08 / Einbrecher zu laut

Krelingen: Ein Unbekannter begab sich am späten Montagabend in Krelingen auf ein Grundstück und versuchte zunächst einen Pkw zu öffnen. Als dies misslang, begab er sich an das Haus und schob eine Jalousie hoch, die wieder runterfiel. Der dabei auftretende Lärm vertrieb den Täter, noch bevor die aufmerksam gewordenen Bewohner tätig werden konnten.

18.08 / Portmonee aus Pkw gestohlen

Bispingen: Aus einem Mini Cooper, der am Reitplatz in Bispingen abgestellt war, entwendeten Unbekannte am Sonntag aus dem Handschuhfach ein Portmonee. Die Tatzeit liegt zwischen 13.45 und 15.00 Uhr. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

201900988820 20.08 / Bier getrunken - Führerschein weg

Munster: In der Nacht zu Dienstag, gegen 00.05 Uhr überprüften Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Munster einen Pkw-Fahrer aus Lüneburg. Der Mann gab an, vor Fahrtantritt Bier getrunken zu haben und führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,11 Promille. Die Folgen waren die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens.

