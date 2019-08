Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 7. August 2019:

Salzgitter (ots)

Peine: Rucksack im Vorbeifahren von Mofafahrer entwendet

Dienstag, 06.08.2019, gegen 07:30 Uhr

Einer 54-jährigen Peinerin ist am Dienstagmorgen ihr Rucksack, welchen sie in der Hand hielt, von einem vorbeifahrenden unbekannten Mofafahrer entwendet worden. Demnach hatte die 54-Jährige an einer Bushaltestelle in der Celler Straße in Peine gestanden und ihren braunen Rucksack in der Hand gehalten, um in diesem etwas zu suchen. In diesem Moment wurde ihr der Rucksack samt Inhalt von einem vorbeifahrenden Mofafahrer entwendet. Der unbekannte Fahrer fuhr mit seiner Beute in Richtung Stederdorf weiter. In dem Rucksack befanden sich eine Geldbörse mit wenig Bargeld sowie weitere persönliche Gegenstände. Bei dem Fahrer der roten Mofa soll es sich um einen jüngeren Mann mit hellblauer Jeans und einem hellem T-Shirt gehandelt haben. Hinweise: 05171 / 999-0.

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05331/933104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell