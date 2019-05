Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/Langförden - Versuchter Totschlag

Am 30. Mai 2019, gegen 15.25 Uhr, soll ein amtsbekannter, stark alkoholisierter 55-jähriger Vechtaer in Höhe eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße seine Bekannte, eine 52-jährige Cappelnerin, mit einem Schal am Hals gewürgt haben, bis diese das Bewusstsein verlor. Das Opfer wurde dadurch schwer verletzt, war beim Eintreffen der Polizei jedoch wieder bei Bewusstsein. Die 52-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen. Noch am selben Abend stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg, wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Köperverletzung, einen Antrag auf Haftbefehl. Am 01. Mai 2019 erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Oldenburg, welches dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird seitens der Polizei davon ausgegangen, dass eine 40-jährige Langfördenerin, welche die Polizei verständigte, dem Opfer das Leben rettete. Außerdem soll eine männliche Person vor Ort gewesen sein. Diese wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) oder der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471-18600) in Verbindung zu setzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

