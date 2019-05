Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Rucksack

Am Dienstag, 30. April 2019, 08.20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den Rucksack eines 38-jährigen aus Vechta aus dessen Fahrradkorb. Zuvor hat der Geschädigte sein Fahrrad beim Altenheim in Vechta an der Bremer Straße abgestellt. Im Rucksack befand sich das Portmonaie des Geschädigten mit sämtlichen Ausweisen sowie sonderangefertigte Hörgeräte. Der Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Dienstag, 30. April 2019, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 01. Mai 2019, 17.00 Uhr, zerstachen unbekannte Täter alle vier Reifen eines ordnungsgemäß in der Mühlenstraße in Vechta geparkten BMW. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 01. Mai 2019, 02.00 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger aus Vechta mit seinem Fahrrad die Industriestraße in Vechta in Richtung Bomhofer Weg und fuhr auf einen unbeleuchteten, auf der Fahrbahn geparkten Sattelzug auf. Der Fahrradfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Holdorf - Mit Messer bedroht

Am 01. Mai 2019 kam es gegen 18.30 Uhr in Holdorf am Heideweg zu Streitigkeiten zwischen einem 18-jährigen Holdorfer und dessen 18-jähriger Freundin, ebenfalls Holdorferin. Dieser Streit wurde von zwei Spaziergängern, einem 62-Jährigen und einer 59-Jährigen, beides Düsseldorfer, bemerkt. Als das Paar den jungen Holdorfer ansprach, soll dieser ein Messer in deren Richtung gehalten haben. Anschließen sei der 18-Jährige fußläufig geflüchtet. Er konnte jedoch wenig später im Nahbereich durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Gegen den alkoholisierten (0,74 Promille) 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Einbruch in Bäckerei

Am 01. Mai 2019 brachen unbekannte Täter gegen 02.15 Uhr in eine Bäckerei an der Großen Straße ein. Aus einem Tresor wurde Bargeld entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Visbek - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 01. Mai 2019 befuhr ein 22-Jähriger aus Großenkneten gegen 03.43 Uhr mit seinem Mercedes die Landesstraße 880 in Fahrtrichtung Ahlhorn, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem 39-Jährigen Visbeker, der mit einem Opel Corsa unterwegs war. Der Visbeker verletzte sich dabei leicht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell