Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode

A7: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.08.2019 Nr. 1

201900986876 19.08 / Schwerer Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Verkehrsteilnehmern

Walsrode / A7: Zwei Tote und einen Leichtverletzten forderte ein Verkehrsunfall am Montagmittag, gegen 12.15 Uhr auf der A 7, zwischen der Anschlussstelle Westenholz und der Rastanlage Allertal. Vor der Baustelle in Fahrtrichtung Hannover kam es auf dem rechten Fahrstreifen zu einem Stau des Schwerlastverkehrs. Ein 66jähriger Lkw-Fahrer übersah das Stauende und fuhr auf einen stehenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw nach links in Richtung Mittelschutzplanke geschleudert. Die Insassen, der 52jährige Fahrzeugführer und seine 54jährige Beifahrerin erlitten tödliche Verletzungen. Auch zwei im Fahrzeug befindliche Hunde verendeten. Der Sattelzug des Verursachers prallte im Anschluss gegen einen ebenfalls stehenden Lkw und schob diesen gegen einen weiteren Sattelzug. Der Fahrer erlitt einen Schock. Für die Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Süden für mehrere Stunden voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen und Staus - auch auf den Nebenstrecken. Die Arbeiten waren gegen 20.00 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell