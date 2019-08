Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ostenholz: Schaf gerissen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.08.2019 Nr. 1

18.08 / Schaf gerissen

Ostenholz: In der Zeit von Samstag auf Sonntag kam es an der Platzrandstraße im Bereich Ostenholz zu einem Schafsriss - möglicherweise durch einen Wolf. Bei der Herdenkontrolle durch den Halter war festgestellt worden, dass die mehrere hundert Schafe umfassende Herde aus der Umzäunung ausgebrochen war. Bei der Überprüfung der Weidefläche entdeckte er das Schaf. Der Wolfsberater wurde informiert und nahm sich der Sache an.

