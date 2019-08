Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Tankstelleneinbruch

Rüthen (ots)

Als Freitagnacht die Polizei an einer Tankstelle in der Lippstädter Straße in Rüthen eintraf, musste erst einmal die Alarmanlage ausgeschaltet werden. Aus den Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage ergab sich, dass drei dunkel gekleidete und vermummte Täter sich gegen 1.06 Uhr vor der Eingangstür der Tankstelle befanden. Einer der Täter schmiss kurz darauf einen Stein in das Glaselement der Tür, worauf die Drei in den Verkaufsraum gingen und nach kurzer Zeit, mit dort entwendeten Zigarettenschachteln, das Gelände wieder verließen. Einer der Täter trug auffällig, lilafarbene Handschuhe, ein anderer einen gestreiften Schal. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

