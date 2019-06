Polizei Mettmann

POL-ME: Harley Davidson entwendet: Polizei sucht Zeugen - Erkrath - 1906149

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (27. Juni 2019) ein Harley Davidson-Motorrad aus einer Tiefgarage an der Heinrich-Hertz-Straße in Unterfeldhaus entwendet.

Zwischen 18:30 Uhr am Mittwoch (26. Juni 2019) und 17:30 Uhr am Donnerstag betraten die Täter die frei zugängliche Tiefgarage an der Heinrich-Hertz-Straße. Wie sie die hier vor eineinhalb Jahren abgestellte und seitdem nicht mehr bewegte Harley Davidson abtransportierten, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise wurde die abgemeldete Maschine in einen Transporter geladen oder kurzgeschlossen und weggefahren. Der Zeitwert des Motorrads wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Sofort nach zeitnaher Meldung des Motorraddiebstahls veranlasste intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und das Motorrad zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell