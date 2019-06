Polizei Mettmann

POL-ME: Mit Lkw kollidiert und verletzt - Velbert - 1906146

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag des 27.06.2019, gegen 14:00 Uhr, kollidierte ein 89-jähriger VW-Fahrer an der Industriestraße in Velbert mit einem geparkten Lkw und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach eigenen Angaben war der Senior mit seinem Pkw in Richtung Langenberger Straße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 50 erheblich von der Sonne geblendet wurde und frontal gegen die hintere linke Seite des Lkw prallte. Durch den Zusammenstoß erlitt der 89-Jährige leichte Schnittverletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Der Pkw wurde so massiv beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens sowohl an dem VW als auch an dem Lkw auf mindestens 15.000,- Euro.

