POL-ME: "BlockIT": Die Polizei codiert Fahrräder in Hilden - Hilden - 1906143

Endlich ist es wieder soweit: Die Kreispolizei bietet am Dienstag (2. Juli 2019) in der Zeit von 10 bis 12 Uhr wieder ihre kostenlose Fahrradcodierung "BlockIT" an. Anders als in den Vorjahren findet die Codier-Aktion in diesem Jahr in der Hildener Fußgängerzone, Höhe Alter Markt (an der Kirche), statt.

Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, welche ihr Fahrrad mit einer kostenlosen Plakette codieren und so in einer Datenbank erfassen lassen möchten. Anhand der Plaketten, die die Form eines Kraftfahrzeugkennzeichens haben, lassen sich die Fahrräder jederzeit ihren Eigentümern zuordnen. Potenziellen Fahrraddieben soll damit außerdem auffällig signalisiert werden, dass Fahrraddiebstahl zwecklos ist. Die Plaketten sind besonders widerstandsfähig und lassen sich nur sehr schwer wieder entfernen. Zu dem genannten Termin können die Bürgerinnen und Bürger ohne vorherige Anmeldung erscheinen.

Mitzubringen sind:

- das zu codierende Fahrrad

- ein Personalausweis oder anderes Ausweisdokument mit Lichtbild sowie

- wenn vorhanden, ein Kaufbeleg des Fahrrades

Für weitere Fragen steht das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz unter der Rufnummer Telefon 02104 / 982-7700 zur Verfügung.

