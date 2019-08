Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Mann bedroht Verwandte

Möhnesee (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei zur Küerbiker Straße nach Körbecke gerufen. Gegen 10.20 Uhr bedrohte dort ein 31-jähriger Mann eine Verwandte, in deren Wohnung mit einem Messer. Diese hatte ihn zuvor der Wohnung verwiesen. Die Frau verließ daraufhin das Mehrfamilienhaus und informierte die Polizei. Der 31-Jährige ging kurz darauf ebenfalls aus dem Haus. Er konnte durch die Beamten in der Kolpingstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßliche Tatmesser konnte bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. In dem vom ihm zurückgelassenen Rucksack fand die Polizei zudem noch Rauschgift. Auf der Wache in Soest wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell