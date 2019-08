Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Drogenvortest positiv

Soest (ots)

Am Mittwoch, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Warstein mit seinem Wagen den Nelmannwall in Richtung Thomästraße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde er durch Polizeibeamte angehalten. Ihnen fielen das starke Zittern und die blasse Gesichtsfarbe des Mannes auf. Der Anfangsverdacht, dass der Warsteiner unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein könnte erhärtete sich durch einen positiven Drogenvortest. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. (reh)

