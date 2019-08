Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Roter Wagen im Gegenverkehr

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch, gegen 18.05 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Autofahrer vom Möhnesee die Syringer Straße in Völlinghausen in Richtung B516. Außerhalb der Ortschaft Völlinghausen kam ihn dann ein rotes Auto auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte er seinen Chevrolet so weit nach rechts, dass er die Leitplanke touchierte. Hierdurch entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro. Der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin des roten Wagens setzte ihre Fahrt in Richtung Völlinghausen fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell