POL-SO: Soest - Radfahrer mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Soest (ots)

Eine 56-jährige Autofahrerin aus Bad Sassendorf befuhr heute, gegen 11.55 Uhr, die Walburgerstraße in Richtung Brüder-Walburger-Wallstraße. Dort wollte sie nach rechts abbiegen und ihre Fahrt weiter in Richtung Osthofentor fortsetzen. Ein 65-jähriger Soester Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt, den vorfahrtsberechtigten Radweg, der Brüder-Walburger-Wallstraße in Richtung Osthofentor. An der Straßeneinmündung der Walburgerstraße auf die Brüder-Walburger-Wallstraße übersah die Autofahrerin den Radfahrer, wobei es zur Kollision zwischen den beiden kam. Durch den folgenden Sturz zog sich der 65-Jährige, der zur Unfallzeit keinen Fahrradhelm trug, so schwere Kopfverletzungen zu, dass er vermutlich stationär im Krankenhaus verbleiben muss. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1.200 Euro. (reh)

