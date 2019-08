Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Eine Leichtverletzte und 15.000 Euro Sachschaden

Bad Sassendorf (ots)

Eine leicht verletzte 38-jährige Autofahrerin aus Soest und geschätzte 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Herringsen auf der Straße Zum Hahnekamp. Am Dienstagmorgen, gegen 9.20 Uhr, befuhr die Soesterin mit ihrem Wagen die Straße Zum Hahnekamp aus Richtung Herringsen kommend in Richtung Neuengeseke. In einer scharfen Rechtskurve verlor sie, auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Straßengraben. Ursächlich hierfür dürfte die nicht angepasste Geschwindigkeit der 38-Jährigen sein. Sie wurde von Rettungskräften von Ort erstversorgt und anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

