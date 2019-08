Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Schwellbrand an der ehemaligen Leichenhalle

Welver (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Dienstagnachmittag, gegen 14.55 Uhr, einen Schwellbrand an der ehemaligen Leichenhalle auf dem Friedhofsgelände in Welver am Klosterhof. Die Brandzehrungen befanden sich am rechten Flügel der Außentür, ohne das eine Brandursache hierfür erkennbar war. Nach Zeugenaussagen wurde am Vortag Flämmarbeiten im Bereich der ehemaligen Leichenhalle durchgeführt. Ob sie damit in Verbindung stehen könnten ist zurzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell