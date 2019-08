Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbrecher in Ampen frühzeitig bemerkt

Soest (ots)

Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Ruhrstraße in Ampen wurde gestern, gegen 21.40 Uhr, durch Kratzgeräusche an ihrer Terrassentür auf das Geschehen aufmerksam. Als sie dorthin ging bemerkte sie zwei Männer, die augenscheinlich versuchten die Tür aufzuhebeln. Sie klopfte daraufhin gegen die Scheibe, worauf die beiden Männer über den Gartenzaun zur Straße An der Landwehr flohen. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher waren zirka 170 bis 175 cm lang und von sportlicher/schlanker Statur. Sie trugen beide hellgraue / beige Kapuzenpullover aus Fleece. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

