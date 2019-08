Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Regenfallrohre gestohlen

Möhnesee (ots)

Dienstagnacht, gegen 3.50 Uhr, bemerkte eine Zeugin in der Franz-Stocke-Straße einen dunklen VW Golf mit ME-Kennzeichen. Sowohl bei der Zeugin, als auch bei einem Nachbarn und in der Biberstraße entwendete ein unbekannter Täter in dieser Nacht mehrere Meter Regenfallrohr aus Kupfer. Ob der Fahrer oder die Fahrerin des VW Golf damit etwas zu tun haben, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell