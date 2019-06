Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Grevenbroich (ots)

Rettungskräfte brachten am Samstag (22.06.) einen Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war der 48-Jährige, gegen 12:45 Uhr, mit dem Fahrrad auf der Landstraße 375 in Richtung Gustorf unterwegs gewesen. Aus bisher nicht geklärten Gründen prallte er gegen einen Laternenmast und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Grevenbroich bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell