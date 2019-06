Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Radfahrer nach Verkehrsunfall

Dormagen (ots)

Ein Verkehrsunfall, der sich bereits am 17.06.2019 (Montag) ereignete, beschäftigt das sachbearbeitende Verkehrskommissariat der Polizei in Grevenbroich. Am besagten Tag waren, gegen 18:30 Uhr, an der Kreuzung Haberlandstraße/Robert-Koch-Straße zwei Radfahrer zusammengestoßen. Dabei verletzte sich ein 15-Jähriger. Einen Tag später erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die Personalien des anderen Unfallbeteiligten sind nicht bekannt. Es soll sich um einen großen jungen Mann, im Alter von circa 22/23 Jahren, gehandelt haben. Die Polizei bittet ihn, oder Zeugen, darum, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0, zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell